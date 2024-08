Apesar da proibição, TSE usa rede social X na manhã deste sábado (31.08)

Apesar da proibição determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o perfil do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) usou a rede social X (ex-Twitter) na manhã deste sábado (31.ago). É o que mostra uma reportagem do portal Poder 360, que conseguiu, de fora do Brasil, acessar as mensagens postadas pelo TSE e replicou o texto, por ser de interesse público e ter relevância jornalística.

Além de determinar a suspensão da plataforma no Brasil - com o cumprimento da decisão iniciando na madrugada deste sábado - Moraes também impôs multa diária de R$ 50 mil para qualquer pessoa que faça o uso da rede social por meio de “subterfúgios tecnológicos”, como o VPN (Virtual Private Network).

Na manhã deste sábado, o TSE fez uma publicação falando sobre o DivulgaCand, plataforma da Corte Eleitoral para consulta de informações sobre candidatos a cargos eletivos. O Tribunal foi questionado se a equipe que coordena os perfis nas redes sociais está com o acesso ao X, mas ainda não respondeu sobre o assunto.