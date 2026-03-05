Capa Jornal Amazônia
Vorcaro chamou Bolsonaro de 'idiota' e 'beócio' em mensagem

"Alguém falou que era coisa PT, ele postou", queixou-se.

Estadão Conteúdo
fonte

Daniel Vorcaro é dono do Banco Master (Divulgação / Banco Master)

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, reclamou do ex-presidente Jair Bolsonaro em mensagens trocadas com a namorada, a influenciadora Martha Graeff. Em julho de 2024, os dois conversaram sobre reportagem publicada pelo jornal O Globo em que foi revelada a demissão de dois gerentes da Caixa após emitirem parecer contrário à compra de letras financeiras da instituição.

Na época, o ex-presidente publicou a notícia em suas redes sociais. "Idiota", comentou Vorcaro logo antes de dizer que seus amigos, inclusive o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, intercederam em sua defesa. "Mas não tinha como tirar (o post). Cara é um beócio. Alguém falou que era coisa PT, ele postou", queixou-se.

Vorcaro também fazia parte de um grupo que buscava obter informações confidenciais, monitorar indivíduos considerados adversários do grupo e realizar ações de intimidação para proteger os interesses do núcleo da organização criminosa.

A Polícia Federal prendeu Vorcaro nesta quarta-feira, 4, na terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeitas de irregularidades na gestão do banco.

O ato ocorreu enquanto Luiz Phillipi Mourão estava sob custódia na Superintendência Regional do órgão em Minas Gerais

Em seguida, afirmou que iria reagir à reportagem, mas não deixou claro quem seria seu alvo. "Mas estou esperando baixar a bola para fazer o contra-ataque no final da semana", disse.

O banqueiro também aprovou o posicionamento da estatal, que, na época, negou por meio de nota a motivação política na demissão dos servidores das funções comissionadas. "E a Caixa me apoiou, o que foi bom. E deu uma descredibilizada na matéria inicial. Mas ainda estamos na guerra, virão mais ataques", afirmou Vorcaro na conversa com a namorada.

As mensagens fazem parte do conjunto de arquivos encontrados pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro e compartilhados, em parte, com a CPMI do INSS.

.
Vorcaro chamou Bolsonaro de 'idiota' e 'beócio' em mensagem

