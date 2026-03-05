Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Justiça anula sessão da Câmara de Belém após falha na convocação de vereadores

Decisão aponta descumprimento de prazo regimental mínimo de 48 horas

Fabyo Cruz
fonte

Câmara Municipal de Belém (CMB) (Foto: Ascom CMB)

A Justiça do Pará anulou a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Belém (CMB) realizada em 17 de dezembro de 2025, após reconhecer irregularidades na convocação dos vereadores durante o período de recesso parlamentar. A decisão foi proferida pela 4ª Vara da Fazenda de Belém, em mandado de segurança impetrado pelas vereadoras Marinor Brito e Viviane Reis, ambas do Partido Socialismo e Liberdade (Psol).

Na sentença, a juíza auxiliar de 3ª entrância Cíntia Walker Beltrão Gomes declarou nula a 8ª sessão extraordinária do segundo período legislativo da 20ª Legislatura, bem como todas as deliberações aprovadas na ocasião. A magistrada também determinou que as proposições legislativas analisadas naquele encontro retornem às comissões da Casa para que sejam novamente avaliadas, desta vez seguindo as regras regimentais.

O processo questionou a forma como a sessão foi convocada. Segundo as parlamentares, o edital foi publicado em 15 de dezembro de 2025 para uma sessão marcada às 9h do dia 17, com comunicação enviada aos vereadores no fim da tarde daquele mesmo dia. Para as autoras da ação, o intervalo entre a convocação e a reunião não respeitou o prazo mínimo de 48 horas previsto no Regimento Interno da Câmara e na Lei Orgânica do Município.

Na sessão extraordinária foram pautadas cerca de 15 proposições legislativas, sendo 13 delas de autoria do Poder Executivo municipal. As vereadoras argumentaram que a convocação em prazo reduzido comprometeu a análise adequada das matérias e limitou o debate parlamentar.

Ao analisar o caso, a juíza entendeu que houve descumprimento objetivo da regra que exige antecedência mínima de 48 horas para convocação de sessões extraordinárias durante o recesso. Para a magistrada, a norma tem como finalidade garantir tempo suficiente para que os parlamentares examinem os projetos, debatam as propostas e exerçam plenamente suas funções legislativas.

A decisão também rejeitou o argumento de que a questão seria interna ao Legislativo e, portanto, imune ao controle judicial. Segundo a sentença, o Judiciário pode intervir quando há indícios de violação ao devido processo legislativo, limitando-se à análise da legalidade do procedimento, sem interferir no mérito político das decisões parlamentares.

Outro ponto abordado foi a alegação de que não teria havido prejuízo às vereadoras, já que os projetos teriam sido disponibilizados previamente e elas participaram da sessão. Para a magistrada, a simples participação não corrige o vício formal da convocação, já que o direito protegido é o respeito ao processo legislativo regular.

A sentença também afastou o argumento de que a sanção e publicação das leis aprovadas naquela sessão tornariam o processo sem objeto. De acordo com a decisão, a eventual sanção do Executivo não tem poder de corrigir irregularidades ocorridas no processo legislativo.

Com isso, as proposições analisadas na sessão anulada deverão voltar à fase anterior de tramitação na Câmara de Belém e ser apreciadas novamente, observando os prazos e procedimentos previstos nas normas municipais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à Câmara Municipal de Belém (CMB) e aguarda retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

justilça anula sessão na camara de belém

sessão extraordinária

camara dos vereadores
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

JUSTIÇA

Justiça anula sessão da Câmara de Belém após falha na convocação de vereadores

Decisão aponta descumprimento de prazo regimental mínimo de 48 horas

05.03.26 19h08

ENTENDA

Vorcaro chamou Bolsonaro de 'idiota' e 'beócio' em mensagem

"Alguém falou que era coisa PT, ele postou", queixou-se.

05.03.26 18h08

investigação

Imprensa internacional repercute prisão de Daniel Vorcaro: 'Magnata com segredos'

Vorcaro também fazia parte de um grupo que buscava obter informações confidenciais, monitorar indivíduos considerados adversários do grupo e realizar ações de intimidação para proteger os interesses do núcleo da organização criminosa.

05.03.26 16h08

Flávio Bolsonaro passa por duas cirurgias em Brasília

05.03.26 13h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Eleições

Calendário das Eleições 2026 é aprovado pelo TSE; veja as datas dos turnos

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro

03.03.26 8h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda