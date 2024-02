'Volta para o PT, Tarcísio': governador de SP ri de pedido inusitado durante evento com Lula; vídeo

Durante a cerimônia de comemoração aos 132 anos do Porto de Santos, em São Paulo, nesta sexta-feira (2), com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) não conteve a gargalhada ao ouvir o pedido inusitado de uma pessoa que acompanhava a cerimônia. "Volta para o PT, Tarcísio", gritou um homem entre o público.

Ex-ministro da Infraestrutura e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, também integrou o governo federal na gestão da petista Dilma Rousseff, atuando na cúpula do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas nunca foi filiado ao Partido dos Trabalhadores.

O evento desta sexta foi marcado por um clima amistoso entre Lula e Tarcísio. O homem que pediu que o governador fosse para o PT se manifestou no momento em que o presidente relembrava a passagem de Tarcísio pelo Dnit.

Lula contou que conheceu o governador em seu primeiro mandato, entre 2003 e 2006, quando o então engenheiro do Exército se envolvia nas obras do gasoduto Coari-Manaus. Disse ainda que “estranhou” a aproximação de Tarcísio com Bolsonaro. “Estranhei vendo ele trabalhar com o Bolsonaro. Mas, paciência, é opção dele”, disse.