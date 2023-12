Lula alfineta Nunes e Tarcísio e diz que ‘não esconde’ investimentos estaduais em obra federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou na manhã deste sábado (16) de um evento do Minha Casa, Minha Vida na Zona Leste de São Paulo. Durante a ocasião, ele citou que o futuro conjunto habitacional teve investimento federal, estadual e municipal, e que Tarcísio e Nunes foram convidados, mas não compareceram.

O evento contou com a presença do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo nas eleições municipais que ocorrerão em 2024. Além dele, os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Jader Filho (Cidades) também estavam presentes.

Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito de São Paulo, é pré-candidato à reeleição. Lula,, o principal apoiador de Boulos para a corrida, disse que “é importante lembrar que o governo do estado de São Paulo está participando com o programa dele, Casa Paulista, com R$ 53 milhões”.

“Porque normalmente, quando ele faz uma coisa que o governo federal participa, ele não cita o nome do governo federal. E eu quero dizer para vocês que nós não escondemos. Aqui tem R$ 53 milhões do governo do estado e R$ 53 milhões da Prefeitura de São Paulo", afirmou Lula.

E completou: "Eu acho que eles foram convidados, não vieram, se viessem seriam tratados com o maior respeito, porque educação a gente aprende em casa. Eu aprendi com a minha mãe que a gente tem que tratar todo mundo com respeito".

Cabo eleitoral

Na sexta-feira (8) passada, durante a conferência do PT, Lula afirmou que iria se engajar nas eleições municipais, agindo como cabo eleitoral. O presidente também disse que as eleições municipais vão repetir a polarização de 2022 entre ele e Jair Bolsonaro.

Neste sábado, foi assinado o contrato de início das obras no terreno da ocupação Copa do Povo, em Itaquera, que será transformada em um empreendimento de 2,6 mil apartamentos, que recebeu R$ 573 milhões de investimento do governo federal.