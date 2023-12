Aprovação de Gonet e Dino no Senado são (novas) vitórias do governo Lula

Nesta quarta-feira, 13, as indicações de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e de Paulo Gonet para procurador-geral da República foram aprovadas pelo Senado Federal, nas duas instâncias previstas no rito constitucional .

Dino teve 47 votos a seu favor, enquanto Gonet teve o apoio de 65 senadores. A votação plenária aconteceu após sabatina e aprovação dos nomes na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Apesar de as sabatinas ocorrerem de forma conjunto, toda a mobilização se seu em torno dos embates dos senadores de oposição ao governo com Flávio Dino. O ex-governador do Maranhão e, atualmente, senador licenciado e ministro da Justiça e Segurança Pública, denotou um largo conhecimento jurídico e, nas arguições com os senadores, exerceu o seu poder de convencimento. Também ressaltou a sua futura transição da carreira política para a sua posição de ministro da Corte brasileira e venceu todos os debates com senadores como Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Rogério Marinho (PL-RN), Magno Malta (PL-ES), Marcos do Val (PL-ES) e Sérgio Moro (União Brasil-PR).

O governo Lula tem tido dificuldades em manter uma base parlamentar alinhada, principalmente em algumas pautas, como dos vetos presidenciais ao marco temporal e à desoneração de folhas de pagamento. Foram duas derrotas registradas nos últimos dias, com uma Câmara dos Deputados criando várias barreiras nas votações, principalmente com a superconcentração de poderes nas mãos do presidente da Casa, deputado federal Arthur Lira (PP-AL).

Todavia, tais derrotas momentâneas se inserem dentro de um cálculo político de avanço nas questões ambientais, sociais e econômicas. Aliás, no campo macroeconômico, a gestão federal vem conseguindo fortalecer suas ações e recolocar, ainda que lentamente, o país nos trilhos, após anos bem complicados de pandemia de Covid-19 (2020-2022) e do governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022.

Dessa forma, o terceiro governo Lula caminha para o encerramento de seu primeiro ano com muitos desafios, com muitas dificuldades, mas com vitórias pontuais em áreas estratégicas, como os desenhos institucionais, as mediações diplomáticas e o enfrentamento da pobreza e da miséria a partir de políticas sociais inclusivas.