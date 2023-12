Lula exonera 4 ministros que são senadores licenciados para votação de Flávio Dino ao STF

Quatro ministros do governo que também são senadores licenciados foram exonerados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que pudessem participar da votação do nome de Flávio Dino para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Os decretos com as exonerações foram publicados no Diário Oficial da União desta quarta-feira (13), dia marcado para a sabatina de Dino e do subprocurador Paulo Gonet, indicado por Lula à Procuradoria-geral da República (PGR), na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ).

Foram exonerados os ministros Carlos Fávaro (Agricultura), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Renan Filho (Transportes) e Camilo Santana (Educação). Após a votação, os ministros devem reassumir seus cargos no governo.

Dino precisa dos votos de 41 parlamentares para ser aprovado no Senado. O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), acredita que ele deve receber de 48 a 52 votos favoráveis.