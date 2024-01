Piso cede durante entrevista do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo

Durante uma entrevista coletiva do governador do São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na abertura de uma feira agropecuária em Cândido Mota, no interior do Estado, o piso da estrutura montada para receber o evento cedeu. Imagens gravadas por emissoras de televisão e compartilhadas nas redes sociais mostram o momento do incidente, ocorrido nesta terça-feira. Ninguém se feriu.

Considerada a principal feira de agronegócio do Vale do Paranapanema, o evento começou nesta terça-feira com expectativa de atrair mais de 15 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 95 milhões. São 220 expositores, entre eles, empresas do setor e órgãos de pesquisa como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA).