A convite de Tarcísio, Bolsonaro se hospedará no Palácio dos Bandeirantes após alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de 68 anos, receberá alta na tarde desta sexta-feira (14), após passar por cirurgias. Internado desde segunda-feira (11) no hospital Vila Nova Star, Bolsonaro deve seguir para o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo e onde fica a residência oficial do governador, depois que for liberado pelos médicos. Ele ficará hospedado no local a convite do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e deve permanecer na capital paulista até a próxima terça-feira (19).

Nesta semana, o ex-presidente realizou os seguintes procedimentos: undoplicatura endoscópica (para tratar o refluxo) e septoplastia (desvio de septo), turbinectomia (cornetos nasais) e uvulopalatofaringoplastia (garganta), para melhorar a condição respiratória.

Desde que sofreu um atentado a faca durante um ato de campanha pelas eleições presidenciais de 2018, em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro realizou ao menos oito cirurgias, sendo que cinco procedimentos tiveram relação com o ferimento na barriga.

Tarcísio chegou a visita o ex-presidente no hospital, na última quarta-feira (13) e postou uma foto dos dois nas redes sociais. “Que bom encontrá-lo bem e disposto, presidente”, escreveu na legenda.