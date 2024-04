VÍDEO: Deputada propõe sessão do 'Dia da Família' só com homens: 'Mulher deve submissão'

A deputada estadual pelo Maranhão, Mical Damasceno (PSD), propôs que apenas homens participassem de uma sessão alusiva ao “Dia da Família” na Assembleia Legislativa, marcada para 15 de maio. Segundo a parlamentar, o objetivo é mostrar à sociedade “quem é o cabeça da família”.

Para Damasceno, é importante que a mulher entenda que “deve submissão” ao marido. “Doa a quem doer. Porque as feministas defendem que tenha esse direito de igualdade. Elas querem estar sempre em uma guerra contra o homem”, afirmou a deputada, indicando que a sugestão foi “uma ideia divina”.

Nas redes sociais, a parlamentar publicou trechos de suas falas algumas horas após seu discurso em plenário e voltou a defender a ideia. "O homem é o cabeça da família”, escreveu.

Mical Damasceno foi reeleita nas eleições de 2022 para seu segundo mandato, obtendo pouco mais de 52 mil votos. Conhecida por sua defesa da família e dos valores cristãos, ela é uma apoiadora declarada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e figurou entre os dez deputados estaduais mais votados na ocasião.

A parlamentar já esteve envolvida em um caso de intolerância religiosa em setembro do ano passado. Durante uma sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça para debater casos de racismo religioso, ela discutiu com líderes de religiões de matriz africana. Damasceno fazia parte do grupo que foi acusado de atacar o terreiro de mina Ilê Axé Oxum Ôpara.