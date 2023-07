Deputada faz campanha contra filme 'Barbie' e defende 'luta contra inversão de valores'

A deputada estadual Alê Portela, do PL de Minas Gerais, começou uma campanha em suas redes sociais contra o filme 'Barbie', que está em cartaz nos cinemas. "O novo filme da Barbie é o assunto do momento! Afinal, trata-se de uma boneca icônica que marcou a infância de várias gerações de meninas. Podemos pensar que um filme baseado nessa personagem seria voltado para o público infantil e familiar, destacando a feminilidade. No entanto, essa suposição está errada", diz a parlamentar na legenda do post publicado no dia da estreia do longa, nesta quinta-feira (20).

VEJA MAIS

Na publicação, ela lista os motivos que considera relevantes para os pais não levarem seus filhos para assistir e defende a "luta contra contra inversão de valores" como uma "batalha necessária".

Alê Portela cita o fato do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) ter definido a classificação indicativa como 12 anos. Diz ainda que a produção aborda temas como assédio, prisão e bebida alcoólica e promove “história de personagens lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros”.

"Uma atriz trans interpreta uma das barbies", observa a deputada.