Ana Maria Braga usa look da Barbie nesta sexta, 21; confira

A apresentadora Ana Maria Braga começou o Mais Você desta sexta-feira, 21, como diz Inês Brasil: “Igual a uma Barbiezinha”, vestindo rosa como a Barbie. Em seu Instagram Ana Maria compartilhou a foto do look com a legenda, fazendo referência ao filme: “Hi, Barbie”, escreveu. Confira!

Ana Maria compartilhou o clique do look que está usando para apresentar o Mais Você desta sexta-feira, 21. O look é inspirado na Barbie Sparkling. O figurino foi usado por Margot Robbie durante as sessões de divulgação do filme. A apresentadora levou para o estúdio uma caixa da Barbie e o café da manhã foi todo inspirado no universo cor de rosa. Confira!