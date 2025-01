Vice-governadora assume Governo do Pará a partir desta quinta-feira (9)

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, assume o comando do Executivo paraense a partir desta quinta-feira (9) até o próximo dia 19 de janeiro. Segundo a informação publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta, o governador Helder Barbalho transmite a chefia do Estado para tratar de assuntos particulares no exterior.

Durante os próximos dias, Hana será responsável pela administração das funções do Executivo estadual. A ausência de Helder Barbalho não foi detalhada no documento, que informou apenas se tratar de assuntos particulares.

(Diário Oficial do Estado do Pará)

