Vereadores de Belém reelegem John Wayne (MDB) como presidente da Câmara

A Câmara Municipal de Belém (CMB) escolheu, nesta quarta-feira (1°), os novos membros da Mesa Diretora para o biênio 2025-2026, durante a cerimônia de posse dos 35 parlamentares eleitos no ano passado. John Wayne (MDB) será novamente o presidente da Casa. Houve apenas uma chapa inscrita na disputa - “Levanta Belém no ritmo do Pará”.

Além dele, vão compor a Mesa: João Coelho (PDT), Neia Marques (PT), Patrícia Queiroz (PP) e Zezinho Lima (PL) como 1º, 2ª, 3º e 4º vice-presidentes; e Túlio Neves (PSD), Felipe Vinagre (União Brasil), Augusto Santos (Republicanos) e Lulu das Comunidades (PSDB) nas funções de 1°, 2°, 3° e 4° secretários.

Durante a escolha da nova Mesa Diretora, houve três abstenções: Mayke Vilaça (PL), Vivi Reis (Psol) e Marinor Brito (Psol).