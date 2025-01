Vídeo: vereadores de Belém são empossados em cerimônia na Alepa

Os 35 vereadores de Belém eleitos em 2024 são empossados nesta quarta-feira (1°), durante Sessão Preparatória e Solene realizada na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). A cerimônia ocorre no prédio do Legislativo estadual porque a Câmara Municipal de Belém (CMB) passa por reforma.

Do total de parlamentares empossados para cumprir mandatos entre 2025 e 2027, 18 são novos nomes: Silvane Ferraz (MDB), André Martha (PSD), Agatha Barra (PL), Mayky Vilaça (PL), Zezinho Lima (PL), Felipe Vinagre (sem partido), Vitor Sales (União), Raquel dos Animais (PDT), Marcos Xavier (Republicanos), Marinor Brito (PSOL), Vivi Reis (PSOL), Nay Barbalho (PP), Patrícia Queiroz (PP), Neia Marques (PT), Alfredo Costa (PT), Gleisson (PSB), Rodrigo Moraes (PCdoB) e Jorge Vaz (PRD).

A Câmara Municipal de Belém contará também com a permanência de John Wayne (MDB), Neném Albuquerque (MDB), Pablo Farah (MDB), Bieco (MDB), Renan Normando (MDB), Fábio Souza (MDB), Roni Gás (MDB), Blenda Quaresma (MDB), Tulio Neves (PSD), Pastora Salete (PSD), Higino (PSD), Zeca do Barreiro (União), João Coelho (PDT), Igor Andrade (Rede), Moa Moraes (PV), Lulu das Comunidades (PSDB) e Augusto Santos (Republicanos).

Embora sejam empossados hoje, três vereadores não cumprirão mandato, porque vão compor a equipe de Igor Normando (MDB) na Prefeitura de Belém. Nay Barbalho ficará à frente da Secretaria Municipal de Inclusão e Acessibilidade; Silvane Ferraz será titular da Secretaria Municipal da Mulher; e Gleisson Oliveira será o responsável pela Secretaria de Esporte e Lazer. Respectivamente, ocuparão seus lugares no Legislativo Eduarda Bonanza, Adalberto Júnior e Michel Durans.