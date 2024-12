Vereador com 5 mandatos, jogador de futebol e ex-presidente: quem está deixando a Câmara de Belém

Os vereadores eleitos em outubro deste ano tomam posse na próxima quarta-feira (1º.01). Com isso, aqueles que já estavam na casa, mas não conseguiram votos suficientes nas eleições 2024, deixam seus cargos. Embora a Câmara Municipal já tenha entrado de recesso e eles não estejam mais atuando em plenário, o mandato termina oficialmente no dia 1º de janeiro.

Metade dos políticos da casa (18 dos 35) não conseguiu se reeleger. Na lista, estão vereadores que acumulavam mais de um mandato na casa, políticos que se destacaram em discussões sobre vários temas de interesse da cidade, atleta com passagem de destaque por clube de futebol do Pará e até ex-presidente do Legislativo Municipal.

Entre os que não conseguiram se reeleger está Amaury da APPD (Associação Paraense das Pessoas com Deficiência). Nome importante dentro do PT (Partido dos Trabalhadores) municipal e com cinco mandatos de vereador, ele atuou por 20 anos no Legislativo de Belém. Amaury recebeu 5.256 votos nas eleições de outubro e foi diplomado como primeiro suplente do PT. Ou seja, tem chance de retornar à Câmara caso algum vereador do partido se afaste do cargo.

Amaury da APPD (Instagram amaurydaappd_)

"Hoje fui diplomado como primeiro suplente do PT, um momento especial que tive a alegria de compartilhar ao lado da minha família. Esse reconhecimento reforça meu compromisso de continuar lutando por uma Belém mais justa e inclusiva. Sou grato a todos que caminham comigo nessa jornada, acreditando no nosso trabalho e nas nossas causas. Construindo Cidadania Respeitando as Diferenças", disse Amaury em um post em suas redes sociais, no dia da diplomação, em 17 de dezembro.

Outro político com atuação de destaque na discussão de diversas pautas da esquerda que está saindo da Câmara é Fernando Carneiro (PSOL), que esteve no Legislativo de Belém por três mandatos. Ele obteve 2.926 votos em outubro e não se reelegeu. "Nosso sonho não cabe em urnas. Temos a ousadia de ser felizes mesmo na adversidade. Nossas vitórias não cabem na institucionalidade eleitoral… muito obrigado Belém. Vamos seguir na luta, como sempre fizemos", escreveu em suas redes sociais, após o primeiro turno das eleições 2024.

Fernando Carneiro (Instagram / fernandocarneiropsol)

Também vereador de terceiro mandato, Mauro Freitas (PSDB) foi o primeiro membro da Câmara a ser presidente da casa por duas vezes consecutivas. Porém, com 5.128 votos conquistados nas últimas eleições, ele terminou como suplente e também abre espaço para novos vereadores.

(CMB / Divulgação)

Ex-jogador e ídolo do Remo, recentemente contratado pelo Bragantino, goleiro Vinícius fez sua estreia na política em 2020, quando foi eleito vereador de Belém com 7.079 votos (11º mais votado da cidade). Porém, sua passagem pelo Legislativo municipal foi curta, com apenas um mandato. Nas últimas eleições, concorrendo pelo MDB, ele obteve 2.803 votos e dá adeus à Câmara Municipal.

(Samara Miranda/Remo)

Essa não foi a primeira derrota de Vinícius nas urnas. Em 2022, o atleta concorreu ao cargo de deputado federal, mas não conquistou uma das 17 cadeiras da bancada paraense na Câmara dos Deputados.

Feminista negra e bissexual, Bia Caminha se destacou nas eleições 2020 como a candidata eleia a vereadora mais jovem da história de Belém. Estudante de Arquitetura e Urbanismo na UFPA, coordenadora geral do DCE UFPA, diretora da UNE e vice-presidente do PT Pará, ela tinha 21 anos quando entrou no Legislativo Municipal, com mais de 3 mil votos.

Vereadora da Câmara Municipal de Belém, Beatriz Caminha, do Psol, mais conhecida como Bia Caminha (Foto: Câmara de Belém/ Divulgação)

Neste ano, Bia Caminha conquistou 2.343 eleitores, número insuficiente para conseguir uma vaga na Câmara.

Veja quem são os 18 vereadores que deixam a Câmara Municipal de Belém

Enfermeira Nazaré (PSOL)

Allan Pombo (PDT)

Emerson Sampaio (Cidadania)

Bia Caminha (PT)

Goleiro Vinícius (MDB)

Miguel Rodrigues (PSD)

Altair Brandão (PT)

Fernando Carneiro (PSOL)

Amauri da APPD (PT)

Dinelly (MDB)

Fabrício Gama (MDB)

Mauro Freitas (PSDB)

Matheus Cavalcante (Podemos)

Gizelle Freitas (Bancada Mulheres Amazônidas / PSOL)

Wellington Magalhães (MDB)

Silvia Letícia (PSOL)

Eduardo Bonanza (PP)

Paulo Queiroz (MDB)