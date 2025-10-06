Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Vereadores dançam em cima de mesas do plenário ao som de música de Elvis Presley

Em publicações feitas em redes sociais é possível ver os parlamentares Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD) dançando ao som da música Suspicious Minds

Estadão Conteúdo
fonte

Um vereador negou desrespeito, mas a Mesa da Câmara vai apurar possível quebra de decoro (Reprodução/Redes Sociais via Estado de Minas)

Dois vereadores de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, foram filmados dançando sobre mesas no plenário após o encerramento da sessão solene em homenagem ao Dia da Pessoa Idosa, na quinta-feira passada, dia 2.

Em publicações feitas em redes sociais é possível ver os parlamentares Caio Salgado (PL) e Professor Ródnei (PSD) dançando ao som da música Suspicious Minds, interpretada no local por um cover do cantor Elvis Presley. Até a publicação desta matéria, eles não haviam sido localizados para comentar o caso.

A Câmara Municipal de São Caetano do Sul disse que tomou conhecimento da divulgação dos vídeos e que realiza uma apuração dos fatos.

"Embora a situação tenha ocorrido após o término formal da solenidade, dentro das dependências da Casa, condutas que possam comprometer a imagem institucional do legislativo serão analisadas com a devida atenção, conforme previsto no Regimento Interno", disse.

Caso constatada a necessidade, medidas cabíveis serão adotadas, ainda de acordo com a Câmara Municipal de São Caetano do Sul.

"Reforçamos que a Câmara Municipal preza pela integridade institucional, pelo respeito ao espaço público e pela conduta ética de seus membros", finalizou, em nota.

'Dia do Elvis Presley'

O projeto de lei do vereador Gilberto Costa (PP), que institui o "Dia do Elvis Presley" no calendário oficial de São Caetano do Sul, foi aprovado em segunda votação por parlamentares em fevereiro de 2025 e sancionada pelo prefeito Tite Campanella (PL) em 10 de março deste mesmo ano.

Na ocasião, Costa destacou a importância de Elvis Presley. "Elvis foi muito mais que um artista. Ele é um exemplo de superação, dedicação e respeito. Sua história fala sobre família, trabalho duro, integração cultural e até mesmo sobre como promover a paz entre as pessoas. Ele deixou um legado que vai muito além da música", afirmou.

Conforme a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, a nova lei autoriza a realização anual de eventos em homenagem a Elvis Presley, incluindo shows e exposições. A celebração em homenagem ao cantor ocorrerá anualmente em 16 de agosto, data de seu falecimento.

Palavras-chave

São Caetano

Câmara

vereadores

dança
Política
