Vereadores aprovam homenagens a profissionais do Grupo Liberal

A Câmara Municipal de Belém aprovou nesta quinta-feira (29) a distribuição de honrarias diversas à profissionais do jornalismo da TV Liberal, por unanimidade. O jornalista Carlos Ferreira, que também é colunista de O Liberal, receberá a medalha Isaac Soares, assim como o jornalista André Laurent, apresentador do programa Globo Esporte Pará. Os também apresentadores Tayse Assis, Priscilla Castro e João Jadson irão receber o título de Cidadão de Belém, enquanto a TV Liberal será agraciada com o Título de Honra ao Mérito pelos parlamentares. Todas as proposições foram feitas pelo vereador Mauro Freitas (PSDB).

Já o vereador Igor Andrade (SD) foi o autor do projeto que concede a medalha Isaac Soares ao repórter Fabiano Vilela, também da TV Liberal, e o Prêmio Câmara de Jornalismo Ambiental para a mesma emissora. A assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Belém informou que não há uma sessão marcada para entrega de todas as honrarias ou títulos, pois cabe aos próprios vereadores, após a aprovação, definirem as datas de acordo com as sessões que serão solicitadas por eles.

Na penúltima sessão da Casa antes do recesso, os parlamentares aprovaram em bloco 135 projetos de lei, como o que cria o Dia municipal do orgulho cristão, a ser comemorado no dia primeiro de abril, de autoria do vereador Fabrício Gama (UB). Os vereadores também aprovaram a mudança do nome da Escola Municipal Parque Amazônia para Escola Municipal Juiz Cláudio Rendeiro, em homenagem ao juiz que ficou conhecido como o humorista Epaminondas Gustavo, vítima da covid-19 em 2021. O projeto é de autoria do vereador John Wayne (MDB). Outro projeto aprovado foi o da vereadora Lívia Duarte (Psol), que institui o Dia Municipal de Enfrentamento ao Lesbocídio no dia 13 de abril, data na qual a Luana Barbosa, símbolo do movimento contra o assassinato de lésbicas, foi morta em 2019 durante uma ação policial.