Vereador fala sobre tentativa de assalto a buffet infantil de Belém: 'entraram com arma de fogo'

Durante a sessão da Câmara Municipal de Belém desta quarta-feira (14), o vereador Gleisson (PSB) comentou sobre o assalto a um buffet infantil na capital paraense, na noite de terça. Ele estava no local no momento do crime e relatou que, na ocasião, uma escola do conjunto Promorar promovia a festa de colação de grau de crianças de seus alunos do Jardim II.

“Famílias passaram o ano inteiro guardando dinheiro (para o evento)”, lamentou Gleisson. “Eu estava na festa no momento em que duas pessoas portando arma de fogo entraram no espaço, quebraram a porta, assaltaram pessoas”, completou.

Como parlamentar, ele diz que irá pedir providencias para a Secretaria de Segurança Pública, para que o caso não fique impune. “Pessoas, pais e crianças, sofreram uma violência tremenda ontem”, ressaltou Gleisson, que se solidarizou com a escola, pais e professores, e ainda com os policiais que estiveram no local logo após a ação e começaram a investigação.

Entenda o caso

Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), dois assaltantes chegaram em uma moto e entraram no buffet infantil localizado na Travessa Almirante Wandenkolk, no bairro do Umarizal, em Belém. Um deles estava armado e a dupla chegou a quebrar a vidraçaria do estabelecimento, mas após perceber que uma viatura da Polícia Militar se aproximava, fugiu do local sem levar nenhum pertence.

Equipes do 2º Batalhão de Polícia Militar foram enviadas para o buffet, por volta de 21h30, logo após terem sido acionadas. Nenhum suspeito foi preso na hora, mas um boletim de ocorrência do caso foi registrado na Seccional Urbana de São Brás e as buscas continuam para localizar as pessoas envolvidas na tentativa de assalto. Ninguém se feriu na ação.