Polícia prende suspeito de assalto em Oriximiná que teria rendido criança de 10 anos

Uma família passou por momentos de terror na cidade de Oriximiná, oeste do Pará, depois de ter a casa invadida por criminosos, na quinta-feira (16). Durante o assalto, uma criança de 10 anos ficou na mira dos suspeitos. A ação durou cerca de 5 minutos. Apesar do susto, ninguém foi ferido fisicamente e a Polícia Civil já conseguiu prender um dos envolvidos, além de ter conseguido recuperar parte dos objetos roubados.

Os criminosos renderam a proprietária da residência e o filho de 10 anos, sob ameaça de morte caso os objetos de valor não fossem entregues. Entre os itens roubados estava uma motocicleta, uma quantia e jóias de ouro.

Imagem de câmera de segurança mostra os suspeitos fugindo em moto (Divulgação)

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Oriximiná, que entrou em ação e conseguiu recuperar primeiramente a motocicleta usada pelos meliantes para fugir do local.

De acordo com o Capitão, Lóris Figueira, a ação foi feita por três assaltantes. O agente afirma que os homens entraram na residência, na tarde de quinta-feira, por volta das 15h, pela porta da frente que estava aberta. Enquanto a criança estava na mira de um dos suspeitos, os outros dois reviraram a casa em busca de algo de valor.

“Toda a ação durou por volta de três a cinco minutos. Saíram levando dinheiro, jóias e a moto da vítima. Nas primeiras horas após o ocorrido a moto foi recuperada e hoje [sexta-feira, 17] um cidadão identificado Maurício do Rêgo, foi preso e confessou participação. Parte das joias e do dinheiro foram recuperados também”, relatou o capitão.

Imagens de câmera de segurança do outro lado da rua mostram que os suspeitos chegaram ao endereço do assalto a pé, onde permaneceram por algum tempo na calçada em frente ao açougue que dá acesso à residência assaltada. Depois entram pelo portão que estava aberto e caminham em direção à casa que fica nos fundos do açougue.