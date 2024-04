Vera Magalhães e Soraya Thronicke anunciam saída do X após declarações de Musk

A jornalista da TV Cultura Vera Magalhães e a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) anunciaram, nesta terça-feira (9/4) que estão saindo do X (antigo Twitter). A decisão foi tomada após as recentes manifestações do dono da rede social, o bilionário Elon Musk, contra decisões da Justiça brasileira e atacando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“A partir do momento que uma rede social vira uma arma para o dono fazer política, falar em liberdade é piada”, escreveu Vera, acrescentando que quem está no X está “topando” seguir as regras do jogo de Musk. “Por isso, a partir de hoje, não estarei [no X]“.

Soraya Thronicke também comunicou seus seguidores sobre a decisão de sair da rede social. “Vou me despedir, encontro vocês amanhã no Facebook, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Orkut… na esquina, no trabalho, no mercado, na feira, na praça, no aeroporto, na rodoviária, no Uber… no mundo!”. Para ela, caso o X deixe de existir, as pessoas vão “arranjar outra rede social para brigar”.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou a situação. Ele retuitou a publicação de Vera Magalhães junto à frase: “Obrigado, Elon”.