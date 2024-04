Em resposta a Nikolas Ferreira, Musk diz que funcionários do X no Brasil podem ser presos

Em resposta a uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o bilionário Elon Musk, proprietário do X (ex-Twitter), sugeriu que os funcionários da rede social no Brasil podem ser presos. No post, Nikolas pediu mais informações sobre as declarações de Musk, que voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmando que ele “colocou o dedo na balança” para eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em resposta, o empresário afirmou: “Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade, então faremos um dump [extração] completo de dados”.

Musk disse ainda que “eles (funcionários) foram informados que seriam presos".

Na noite desta segunda-feira (8), o bilionário voltou a subir o tom contra Alexandre de Moraes. Em uma sequência de tweets, ele afirmou que o magistrado brasileiro se tornou “o ditador do Brasil” porque colocou Lula “em uma coleira”. Para Musk, Moraes “deve ser julgado por seus crimes”.

“Como @alexandre [Alexandre de Moraes] se tornou o ditador do Brasil? Ele tem Lula na coleira”, escreveu.