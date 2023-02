‘Vem buscar minha arma aqui, seu merda!’, diz deputado ao ministro Flávio Dino

Durante um evento da indústria da defesa, na quinta-feira (9), na Câmara dos Deputados, o deputado Sargento Fahur (PSD-PR) criticou a política de desarmamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB).

O parlamentar afirmou: “Vem buscar minha arma aqui, seu merda!” e defendeu ser coautor de um projeto de decreto legislativo que visa sustar as medidas adotadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para rever propostas que flexibilizaram o acesso às armas no governo de Jair Bolsonaro.

PSB diz que vai denunciar parlamentar

O evento da indústria da defesa teve participação em peso da bancada do PL. O ataque do deputado Sargento Fahur (PSD-PR) ao ministro Flávio Dino causou reação. O PSB, partido do ministro, anunciou que irá pedir a cassação do mandato de Fahur por quebra de decoro.

Fahur disse: “Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar dando ‘coronhada’ e tiro na cabeça de vagabundo, e continuei combatendo vagabundo, agora no parlamento. E vou andar desarmado? Flávio Dino, vem buscar minha arma aqui, seu merda!”

O Ministério da Justiça afirmou que um único decreto sobre armas foi publicado no dia 1º de janeiro, revogando a liberação de compra e porte de armas e munições. O documento não trata da retirada de armas dos militares.

VEJA MAIS

O líder da bancada do PSB na Câmara, Felipe Carreras, classificou a fala de Fahur como uma ameaça ao titular da Justiça e Segurança Pública. Ele criticou: “É inaceitável que, sob a crença de que sairão impunes pelo quesito da imunidade parlamentar, deputados federais sintam-se livres para cometer crimes contra a vida de outras pessoas ou incitar o ódio e saiam impunes”.

“Flávio Dino é uma figura pública que vem atuando incansavelmente pela pacificação do Brasil, contra a violência e em defesa da democracia. A bancada do PSB na Câmara não vai admitir esse tipo de ameaça e tomará as medidas cabíveis para que o parlamentar responda por seus atos”, finalizou o pessebista.