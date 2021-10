Veja o que diz novo boletim sobre saúde do prefeito Edmilson Rodrigues

Novo boletim sobre o estado de saúde do prefeito Edmilson Rodrigues acabou de ser divulgado pela equipe de Comunicação da Prefeitura Municipal de Belém. Segundo o boletim médico emitido no final da tarde desta quinta-feira (7), “o prefeito Edmilson Rodrigues segue respondendo bem ao tratamento, com quadro estável em relação a ontem e com prognóstico favorável.

Não manifestou febre durante o dia e está respirando com auxílio de um catéter com quantidade baixa de oxigênio. Não há previsão de alta, mas o prefeito fez questão de tranquilizar a todos e a todas dizendo que está se sentindo bem e sendo muito bem atendido pela equipe. Também agradeceu às mensagens de apoio e preocupação que tem recebido”.