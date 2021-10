Após ser internado, prefeito Edmilson Rodrigues recebe apoio de políticos

A notícia sobre a internação do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, preocupou grande parte dos moradores da capital paraense, além de seus familiares, amigos e correligionários. Muitos usaram as redes sociais para transmitir mensagens de apoio ao político, que passou a última noite bem e sem febre, segundo informações divulgadas por sua equipe de Comunicação.

Em entrevista ao Jornal O Liberal, o vereador Fernando Carneiro, do PSOL, mesmo partido do prefeito, falou da atenção ao estado de saúde de Edmilson Rodrigues. "Desde que houve a testagem positiva dele, a gente tem acompanhado as medidas de isolamento, que foram adotadas durante o tratamento domiciliar que ele vinha fazendo. Mas por orientação médica, para uma recuperação mais rápida, ele foi internado e levado para a Beneficente Portuguesa. Ele não estava em nenhum hospital antes. Estamos otimistas com a recuperação dele", disse o vereador, que publicou mensagem de apoio em seu instagram.

Nas redes sociais, outros políticos manifestaram solidariedade e desejaram melhoras no estado de saúde do chefe do Executivo municipal. Entre eles, o vice-prefeito, Edilson Moura, do PT. “Nosso mano está em observação, para ser melhor acompanhado pelos profissionais de saúde, com todos os cuidados que precisa para vencer o vírus. Por aqui, seguimos com a torcida, orações e carinho para que o nosso prefeito tenha uma rápida e completa recuperação”.

Quem também se manifestou foi a deputada Marinor Brito, do PSOL. "Mano, @EdmilsonPSOL, estamos todos contigo, te mandando forças e energia para que a tua recuperação seja rápida e que você esteja conosco novamente em breve", disse a deputada Marinor Brito (PSOL) na sua conta do Instagram.

Na mesma rede, a vereadora psolista Lívia Duarte declarou: "Peço a todas, todos e todes que tirem um tempinho para um pensamento bom por Edmilson: uma oração, uma reza. Daqui a pouco ele mesmo agradece por aqui, numa praça ou no seu gabinete em algum discurso lindo daqueles de contar todos os detalhes da história de algo em simplesmente 40 minutos geniais. Vai estar já, já com o sorriso largo e a voz inabalável num futuro feliz para todo mundo!".

O prefeito também recebeu mensagem de apoio da diretoria da Festa de Nossa Senhora de Nazaré, por meio de seu coordenador, Albano Martins.

Com 64 anos de idade, Edmilson testou positivo no dia 1º de outubro. Na ocasião, ele estava com sintomas leves e despachando de casa. Dois dias depois, o prefeito informou por suas redes sociais que ficou febril e, por precaução, fez uma tomografia de pulmão. "Felizmente, pelo menos até agora, no quinto dia com leves sintomas, não há nada que exija algum tratamento mais radical. Sigo tomando um antitérmico, bastante líquido e descansando bastante. Daqui a nove dias estaremos nas atividades presenciais", disse.

Ontem, o prefeito, que já está vacinado com as duas doses da vacina contra a covid-19, precisou ser internado, por orientação médica, em razão da persistência dos sintomas. De acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura, ele está em um leito de isolamento, recebendo medicação intravenosa e suporte ventilatório.