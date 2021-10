Internado para tratamento da covid-19, prefeito de Belém recebe mensagem do presidente do Paysandu

O Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, está internado no Hospital Beneficente Portuguesa para tratamento contra a covid-19. O gestor municipal passou a noite sem febre e com a oxigenação entre 97/98. A internação do prefeito fez com que o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, postes uma mensagem de apoio em sua rede social.

Em sua conta no TwItter, o mandatário alviceleste pediu saúde ao prefeito e afirmou estar na torcida pela recuperação.

“Que sua saúde seja restabelecida o mais breve possível, Edmilson Rodrigues. Estamos na torcida!", esceveu

No dia primeiro de outubro o prefeito de Belém informou também nas redes sociais, que havia testado positivo para covid-19, porém, por recomendação médica, ele foi internado na noite de ontem. Edmilson Rodrigues é torcedor declarado do Paysandu Sport Club e esteve presente na entrega de doses de vacinas contra a covid-19 aos jogadores, comissão técnica e funcionários do Papão no início do mês de agosto, na Curuzu. Na ocasião Edmilson Rodrigues foi presenteado pela diretoria alviceleste com o terceiro uniforme do Papão e fez questão de vesti-lo.