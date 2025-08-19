Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Vamos defender votação da urgência contra adultização de crianças nesta terça', diz Motta

PL 2628/2022 dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais

Estadão Conteúdo
fonte

Projeto tem sido priorizado pelo presidente da Câmara após a viralização de denúncias do influenciador Felca (foto) sobre o assunto. (Imagem: Reprodução/YouTube)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu que seja levado ao plenário nesta terça-feira, 19, um requerimento de urgência para o projeto relacionado à adultização de crianças. As declarações ocorreram na entrada da reunião de líderes partidários, pela manhã.

"Vamos defender que a urgência seja votada ainda no dia de hoje e que amanhã (quarta-feira, 20), após a comissão geral, o plenário possa deliberar sobre o projeto de lei 2628, que já foi aprovado no Senado", declarou.

Vídeo do influenciador viralizou e movimentou a opinião pública

O PL 2628/2022 está sob a relatoria do deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI). A proposta, de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais.

O projeto tem sido priorizado pelo presidente da Câmara, após a viralização de denúncias do influenciador Felca sobre o assunto. Na quarta-feira, 20, a Câmara realizará uma comissão geral com especialistas para discutir o tema.

