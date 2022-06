Vale destinou mais de R$ 700 milhões em recursos incentivados para execução de projetos em 2022

A mineradora Vale informa que repassou cerca de R$ 710 milhões em recursos incentivados por meio de aportes a fundos de direitos e apoio a projetos de organizações da sociedade civil. Ao todo, são 398 iniciativas beneficiadas a partir de seis leis de incentivo fiscal: Fundo para Infância e Adolescência; Fundo do Idoso; Lei do Esporte, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas/PCD).

VEJA MAIS

No Pará, os recursos incentivados somaram mais de R$ 48,3 milhões. Foram repassados, aproximadamente, R$ 10,5 milhões para Fundos do Idoso, R$ 12,2 milhões para Fundos da Infância e Adolescência, R$ 1,7 mil por meio do Pronas/PCD, R$ 23,7 milhões para Lei do Esporte e R$ 34,9 milhões para Lei de Incentivo à Cultura por meio do incentivo fiscal para projeto com execução em 2022.

Wagner Rosa, consultor do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do Bom Jesus do Tocantins, destaca a importância da regularização dos conselhos para receber os recursos. “As entidades devem estar regulares e ativas. Nós recebemos recursos incentivados da Vale durante dois anos. Com essa verba foi possível estruturar projeto ‘Som da Inclusão’, de musicalização que atende crianças e adolescentes da sede e da zona rural de Bom Jesus. Foi possível também organizar o calendário de ações do conselho e nós estamos construindo um Centro de Referência, com piscina, espaço para atividades esportivas e lúdicas”, afirma.