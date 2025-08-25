Capa Jornal Amazônia
Valdemar sobre julgamento de Bolsonaro: 'Trump é a nossa única saída'

Valdemar afirmou que Bolsonaro conquistou a simpatia de Trump ao demorar a reconhecer a vitória de Joe Biden

Estadão Conteúdo
Sobre Eduardo Bolsonaro, disse que ele age por conta própria, sem prejudicar o partido (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira (25) que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é a "única saída" para seu partido e para Jair Bolsonaro em meio ao julgamento conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

"Falo isso bem antes da eleição do Trump. Se ele não ganhar, nós estamos mortos. E parecia que não ia ganhar. Ganhou. Trump é a única saída que temos", disse Valdemar durante o evento empresarial Esfera Brasil, em São Paulo, lembrando a disputa presidencial nos EUA.

Ele criticou o Judiciário brasileiro: "Quando o Poder Judiciário se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todo o País. Por quê? Porque você não tem para quem recorrer. Todos estão apoiando Alexandre de Moraes. A maioria".

Valdemar também comentou que Bolsonaro teria conquistado a simpatia de Trump por ter demorado a reconhecer a vitória do ex-presidente americano Joe Biden. Sobre as ações do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, afirmou que ele age por conta própria e que isso não gera problemas para o partido.

O dirigente partidário disse que Bolsonaro está "passando por uma situação muito ruim", após submeter-se a uma operação e permanecer nervoso, o que teria afetado sua saúde. "Minha maior preocupação é com a saúde dele", afirmou.

TRAMA GOLPISTA/STF/BOLSONARO/JULGAMENTO/VALDEMAR/TRUMP
