Trump quer reduzir custos de medicamentos nos EUA em até 1.500%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a comentar a possibilidade de aplicar tarifas sobre importações de medicamentos ao país. Segundo ele, isso será definido "bem rapidamente".

"Vamos fazer levantamentos sobre os custos dos medicamentos nos EUA", disse o presidente norte-americano durante coletiva de imprensa no Salão Oval".

E acrescentou: "Nós vamos reduzir os preços dos medicamentos no país em 1.400% ou 1.500%."