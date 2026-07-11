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Política

Valdemar: Motta me ligou, e acho que Alcolumbre deve tomar providência

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou à CNN Brasil, neste sábado, 11, que recebeu um telefonema do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e que espera providências do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), ao comentar uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o bloqueio de R$ 119 milhões em bens de Valdemar por suspeitas da Polícia Federal de desvio de 21 emendas parlamentares, mesmo sem que o presidente do PL exerça mandato eletivo.

"Ele (Hugo Motta) me ligou, ficou muito preocupado com o processo. Eu acho que o Alcolumbre também deve tomar alguma providência no Senado, porque isso é política. A política é feita dessa forma", disse Valdemar. "O que não pode é fazer emenda errada, para órgãos que não são sérios, para alguma associação, isso não pode."

Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), manifestou "inconformismo" com a decisão de Dino e disse ver "intervenção indevida" do Judiciário em atividade típica do Poder Legislativo.

Na entrevista, Valdemar negou irregularidades e disse que é "normal" sugerir aos parlamentares a destinação de emendas. O presidente do PL disse que não fez "pressão" para os membros da bancada do partido atenderem as suas sugestões.

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