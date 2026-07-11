Dino achava que eu tinha uma cota, isso não existe, diz Valdemar sobre suspensão de emendas

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou à CNN Brasil, neste sábado, 11, que não possui uma "cota" de emendas parlamentares, ao comentar uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o bloqueio de até R$ 119 milhões de bens de Valdemar por suspeitas da Polícia Federal de desvio de 21 emendas parlamentares, mesmo sem que o presidente do PL exerça mandato eletivo.

Durante a entrevista, Valdemar sustentou que apenas fazia sugestões de aplicação das emendas parlamentares. "O grande problema é que o ministro Flávio Dino, nós tivemos um problema um tempo atrás, que eles queriam fazer uma cota para cada presidente. E os presidentes foram contra ter cota", relatou. "Eu não preciso ter cota, nem ficaria bem eu ter cota, porque nós sabemos que nós somos atendidos no que é possível pela bancada e pelo líder. O líder é quem indica, o líder é que faz o pedido para o governo.", afirmou o presidente do PL.

Valdemar continuou: "Esse problema deve ter sido por causa disso. Porque eu entendo que o ministro Flávio Dino achava que eu tinha uma cota. E isso não existe, em nenhum partido, não existe isso. O que existe é esse pleito que a gente faz", explicou.

O presidente do PL reiterou na ocasião que se trata de uma "prática normal", sem irregularidades. "E os deputados, eles me atendem. Quer dizer, pedi. Uma sugestão", declarou. "E é uma prática normal, é política."