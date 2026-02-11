Valdemar defende mulher como vice de Flávio e quer PL na chapa de Tarcísio em SP

O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, defendeu nesta quarta-feira, 11, que a chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República tenha uma mulher como vice.

Em entrevista à GloboNews, ele voltou a citar a senadora Tereza Cristina (PP-MS) como nome de sua preferência para a vaga. A ex-ministra da Agricultura já havia sido defendida por ele na eleição de 2022, quando Jair Bolsonaro disputou a reeleição.

Ao comentar o cenário sucessório, Valdemar traçou diferenças entre Bolsonaro e o filho. Segundo ele, Flávio tem perfil mais conciliador e maior disposição ao diálogo.

"O Flávio é mais paciente, conversa mais. Nós tivemos muita dificuldade no passado para conversar com o Bolsonaro. Tem assunto que ele não queria conversar, como é o caso do vice. O Braga Netto é um homem honesto e de bem, mas não dava um voto para o Bolsonaro", disse, sobre o vice na chapa do ex-presidente em 2022.

Valdemar quer vice do PL na chapa de Tarcísio

O dirigente partidário reafirmou apoio à tentativa de reeleição do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), mas afirmou que pretende pleitear para o PL a vaga de vice na chapa, atualmente ocupada pelo PSD.

"Vou pedir essa vaga para ele. Porque quem manda na vaga é ele, mas o Tarcísio tinha uma situação. Ele tinha dito que se fosse candidato a presidente da República viria para o PL", declarou.

Sobre a disputa ao Senado por São Paulo, o dirigente indicou que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) terá influência na definição de um dos nomes, já que a vaga seria originalmente destinada a ele. Entre os possíveis candidatos mencionados estão os deputados federais Marco Feliciano (PL-SP) e Cezinha de Madureira (PSD-SP), o deputado estadual Gil Diniz (PL) e o ex-secretário de Cultura Mário Frias.

Como mostrou o Estadão, Gil Diniz já enfrentou resistência no entorno do governador. Tarcísio atuou nos bastidores da Assembleia Legislativa para evitar que o parlamentar assumisse a liderança do PL na Casa.