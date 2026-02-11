Lula faz cauterização para retirar queratose no couro cabeludo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por um procedimento de cauterização no couro cabeludo na noite de domingo, 8, em São Paulo. A intervenção foi realizada para tratar uma queratose, lesão cutânea associada à exposição excessiva ao sol.

A cauterização é utilizada para remover lesões superficiais da pele e prevenir possíveis complicações dermatológicas.

Este é o quarto procedimento médico enfrentado por Lula desde o início do terceiro mandato, em janeiro de 2023.

Em julho de 2023, o presidente foi submetido a uma infiltração no quadril para aliviar dores provocadas por artrose, condição caracterizada pelo desgaste da cartilagem das articulações. O tratamento foi adotado antes da cirurgia que ele realizou meses depois.

Já em setembro de 2023, Lula passou por cirurgia para implantação de prótese no quadril, após intensificação das dores. O procedimento ocorreu em Brasília e foi seguido por período de recuperação com sessões de fisioterapia.

Em dezembro de 2024, o presidente foi operado às pressas após uma hemorragia intracraniana decorrente de um acidente doméstico ocorrido semanas antes. Ele foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma e permaneceu internado em unidade de terapia intensiva.

Mais recentemente, em 30 de janeiro deste ano, realizou cirurgia de catarata, também na capital federal.

Nesta quarta-feira, 11, Lula participou de cerimônia no Palácio do Planalto para anúncio de ampliações e modernizações em aeroportos. Durante o evento, foi possível notar uma marca escura próxima à região da testa. O presidente não discursou.