Política

Política

Ratinho Jr. é o pré-candidato do PSD mais competitivo entre os escolhidos, aponta pesquisa

Além de Ratinho, os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, postulam a indicação do partido para disputar o Planalto

Estadão Conteúdo
fonte

Ratinho Jr. (Reprodução / CNN)

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, é o pré-candidato do PSD mais bem colocado na disputa pelo Palácio do Planalto, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, entre os três que disputam internamente a escolha para a vaga.

Esse é o primeiro levantamento do instituto a incluir como opções de voto os três nomes do PSD que pretendem concorrer à Presidência da República. Além de Ratinho, os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, postulam a indicação do partido para disputar o Planalto.

Embora tenha obtido um desempenho melhor que Leite e Caiado, Ratinho não avança para o segundo turno em nenhum dos cenários testados pela Genial/Quaest. Em uma simulação de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chefe do Executivo do Paraná perderia para o petista.

A Genial/Quaest entrevistou 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 5 e 9 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00249/2026.

A pesquisa aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) consolidou-se como o principal opositor de Lula na eleição presidencial. Em um dos cenários avaliados, o petista registra 35% de menções, Flávio, 29%, e Ratinho Júnior, 8%. O governador mineiro, Romeu Zema, do Novo, tem 4%. Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) têm 1% cada. Os indecisos são 7%, e 15% pretendem votar branco ou nulo.

Esse é o melhor resultado numérico obtido por um candidato do PSD entre os cenários avaliados. Nesse cenário, Ratinho obteve 23% de preferência do eleitorado da região Sul, onde é mais conhecido.

Em um páreo com Ronaldo Caiado representando a legenda, Lula registra 38% de menções, Flávio, 30%, e Caiado e Zema, 4% cada. Renan Santos e Aldo Rebelo têm 1% cada. Brancos e nulos somam 15%, e 7% estão indecisos. O goiano registrou seu melhor desempenho entre eleitores da região Centro-Oeste, com 8% de menções.

Quando Eduardo Leite é incluído como opção de voto, Lula registra 38%, Flávio, 31% e o governador do Rio Grande do Sul, 3%. Zema tem com 4%, Renan Santos, 2%, e Rebelo, 1%. Entre eleitores sulistas, o gaúcho obteve 9% de preferência.

Simulações de segundo turno

Além de liderar todos os cenários de primeiro turno, Lula vence todos os adversários nas simulações de segundo turno.

A menor vantagem numérica do petista é registrada no cenário contra Flávio Bolsonaro. Diante do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula se reelegeria por 43% a 38% dos votos, uma diferença de cinco pontos porcentuais. São 17% os que votariam branco ou nulo, e 2% estão indecisos.

Depois do cenário contra o senador, a menor vantagem de Lula é registrada na simulação contra Ratinho Júnior. Diante do paranaense, Lula detém oito pontos porcentuais de vantagem: 43% a 35%. Brancos e nulos somam 19%, e 3% estão indecisos. Já Caiado perde para Lula por dez pontos porcentuais (42% a 32%), e Leite, por 14 pontos porcentuais (42% a 28%).

Rejeição

Segundo a Genial/Quaest, Ratinho Júnior é o pré-candidato do PSD mais conhecido pelos entrevistados. São 63% os que afirmaram conhecer Ratinho, enquanto o nome de Caiado foi reconhecido por 49% e o de Leite, por 45%.

Entre os três, Ratinho também detém a maior rejeição, com 40% de entrevistados que "não votariam" nele. Caiado registra 35% de menções do tipo, mesmo índice obtido por Leite.

