Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio, sobre PSD: acredito que terceira via caminhe conosco em eventual segundo turno

Flávio afirmou ter convicção de que os partidos do Centrão, com os quais mantém diálogo, não estarão alinhados ao PT nas eleições.

Estadão Conteúdo

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 11, acreditar que a chamada "terceira via" deve apoiá-lo no segundo turno das eleições presidenciais deste ano contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Flávio, a candidatura do PSD não deve ultrapassar a polarização entre o bolsonarismo e o petismo.

"Todo mundo está vendo que há uma clara opção, por parte da grande maioria do eleitorado, que coloca Flávio Bolsonaro e o candidato 'das trevas' com pisos muito altos", disse o senador em participação de painel do CEO Conference Brasil 2026, do BTG Pactual. "Mas, tenho certeza de que essa possível terceira via, não estando, não passando para o segundo turno, não vai caminhar com o Lula também."

Flávio afirmou ter convicção de que os partidos do Centrão, com os quais mantém diálogo, não estarão alinhados ao PT nas eleições. Disse ainda que tem conversado com diversas legendas e ressaltou adotar uma postura reservada sobre as articulações políticas.

Segundo ele, a expectativa é de que os partidos acabem se somando ao projeto de oposição a Lula, citando conversas positivas com dirigentes partidários, como o presidente do PP, Ciro Nogueira; o líder do União Brasil, Antônio Rueda; o dirigente do PSD, Gilberto Kassab; a líder do Podemos, Renata Abreu; e Marco Pereira, do Republicanos, que já o recebeu uma vez, apesar de "conversarem menos".

"Todo mundo estava apostando que o Tarcísio seria o candidato indicado pelo presidente Bolsonaro", continuou. "Ele aparecia nas pesquisas com números melhores do que os do Flávio Bolsonaro. Só que se passaram esses dois meses e várias pesquisas já mostram isso com relação a mim."

Flávio avaliou que o processo segue dentro do esperado e dentro dos prazos, afirmando que ainda é cedo para cobrar decisões definitivas desses partidos. Segundo ele, o principal marco será o dia 5 de abril, prazo de desincompatibilização de chefes do Poder Executivo, quando o cenário ficará mais claro e permitirá uma leitura mais realista das opções disponíveis.

O senador disse que, até lá, os partidos ainda estão avaliando se uma coligação nacional com o PL fortalece ou prejudica suas estratégias locais nos Estados. Afirmou respeitar as legendas que apresentam candidaturas próprias e ressaltou que segue trabalhando para ampliar o número de partidos aliados ao que classificou como uma "caminhada da vitória".

Nesse sentido, Flávio afirmou que não conversou com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre ocupar o cargo de candidato a vice-presidente, e também disse não ter sugerido que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) fosse candidato ao governo do Estado. No entanto, reconheceu que o parlamentar participará da definição do nome bolsonarista ao governo mineiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/PSD/POSSÍVEL APOIO/2ºTURNO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

DECISÃO

Mendonça autoriza prisão domiciliar a ex-assessor de Weverton Rocha, preso por desvios no INSS

Apesar de receber salário de R$ 17,2 mil, ninguém o conhecia no gabinete onde deveria atuar.

11.02.26 17h33

eleições 2026

Ratinho Jr. é o pré-candidato do PSD mais competitivo entre os escolhidos, aponta pesquisa

Além de Ratinho, os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, postulam a indicação do partido para disputar o Planalto

11.02.26 16h37

eleições 2026

Flávio, sobre PSD: acredito que terceira via caminhe conosco em eventual segundo turno

Flávio afirmou ter convicção de que os partidos do Centrão, com os quais mantém diálogo, não estarão alinhados ao PT nas eleições.

11.02.26 16h23

governo lula

Costa Filho define saída do governo e diz que Lula prefere integrantes da equipe nas trocas

Durante evento de anúncio de investimentos para ampliação de aeroportos ao lado de Lula, Costa Filho afirmou que o presidente pretende escolher secretários-executivos que já integram os ministérios

11.02.26 16h19

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

05.02.26 15h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda