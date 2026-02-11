Hugo Motta cancela sessão do plenário na Câmara que estava prevista para esta quarta (11)

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) informou que está cancelada a Ordem do Dia da sessão deliberativa do plenário da Câmara que estava prevista para esta quarta-feira, 11.

Otoni fez o comunicado ao dar início aos discursos parlamentares no plenário no início da tarde, na posição de presidente da sessão. Segundo ele, a orientação foi do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

"Por orientação da Mesa Diretora e da presidência desta Casa, está suspensa, está cancelada a Ordem do Dia por falta de acordo nas matérias que seriam apreciadas por esta Casa no dia de hoje", declarou o presidente da sessão, no plenário.

Estava na pauta desta quarta o projeto de lei que altera o regimento da Câmara para permitir que os membros efetivos da Mesa Diretora possam fazer parte de liderança e de comissões permanentes e temporárias.

Também havia um projeto que dispõe sobre as penalidades relativas à comercialização de combustíveis e biocombustíveis. Outro item na pauta obriga a divulgação do serviço Ligue 180 em notícias e informações relativas à violência contra a mulher veiculadas em qualquer meio de comunicação.

Havia ainda dois requerimentos de urgência, um sobre a criação da Superintendência de Mercados Digitais no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e outro sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Turismo (Senatur).