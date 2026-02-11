Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Hugo Motta cancela sessão do plenário na Câmara que estava prevista para esta quarta (11)

Estava na pauta desta quarta a obrigatoriedade da divulgação do serviço Ligue 180 em notícias e informações relativas à violência contra a mulher veiculadas em qualquer meio de comunicação

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) (Lula Marques/Agência Brasil)

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) informou que está cancelada a Ordem do Dia da sessão deliberativa do plenário da Câmara que estava prevista para esta quarta-feira, 11.

Otoni fez o comunicado ao dar início aos discursos parlamentares no plenário no início da tarde, na posição de presidente da sessão. Segundo ele, a orientação foi do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

"Por orientação da Mesa Diretora e da presidência desta Casa, está suspensa, está cancelada a Ordem do Dia por falta de acordo nas matérias que seriam apreciadas por esta Casa no dia de hoje", declarou o presidente da sessão, no plenário.

Estava na pauta desta quarta o projeto de lei que altera o regimento da Câmara para permitir que os membros efetivos da Mesa Diretora possam fazer parte de liderança e de comissões permanentes e temporárias.

Também havia um projeto que dispõe sobre as penalidades relativas à comercialização de combustíveis e biocombustíveis. Outro item na pauta obriga a divulgação do serviço Ligue 180 em notícias e informações relativas à violência contra a mulher veiculadas em qualquer meio de comunicação.

Havia ainda dois requerimentos de urgência, um sobre a criação da Superintendência de Mercados Digitais no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e outro sobre a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Turismo (Senatur).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CÂMARA

SESSÃO

CANCELAMENTO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula faz cauterização para retirar queratose no couro cabeludo

11.02.26 15h47

pesquisa

57% dizem que Lula não deve continuar como presidente; 39% dizem que sim

O presidente é rejeitado por 54% dos eleitores, um empate técnico com a de Flávio Bolsonaro (PL), que é de 55%. Ambos têm as maiores rejeições entre os pré-candidatos à Presidência da República

11.02.26 15h27

Julgamento de Carla Zambelli na Itália é suspenso e deve ser retomado amanhã (12)

11.02.26 14h53

trabalhos suspensos

Hugo Motta cancela sessão do plenário na Câmara que estava prevista para esta quarta (11)

Estava na pauta desta quarta a obrigatoriedade da divulgação do serviço Ligue 180 em notícias e informações relativas à violência contra a mulher veiculadas em qualquer meio de comunicação

11.02.26 14h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

05.02.26 15h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda