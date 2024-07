Unidade Popular anuncia convenção partidária para 02/08

O Partido Unidade Popular (UP) marcou para o dia 02 de agosto, sexta-feira da próxima semana, a data da convenção partidária para definir os nonmes dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Belém que irão representar a chapa nas eleições municipais de 2024. O evento inicia às 17h, no Sindicato dos Urbanitários, localizado na Avenida Duque de Caxias, N°1234, bairro do Marco.

A convenção deve confirmar o nome de Raquel Brício, pré-candidata do partido, como candidata à Prefeitura de Belém. Ela é diretora do Sindicato dos Portuários do Pará e Amapá (Sindiporto PA/AP) e já foi representante do UP em eleições passadas. Presidente sindical do partido, Raquel concorreu como deputada estudal nas eleições de 2022, e em 2020 foi candidata a vereadora de Belém.

O nome cotado para dividir a chapa com Raquel é o de Gal Leite, que foi anunciada como pré-candidata à vice-prefeita durante evento realizado pelo partido este mês.