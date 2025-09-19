Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

União Brasil pressiona e Celso Sabino avisa Lula que vai deixar Ministério do Turismo

Informação circula em sites nacionais, no entanto, ministro não se manifestou oficialmente nesta sexta-feira (19)

O Liberal
fonte

Ministro Celso Sabino vai voltar para a Câmara Federal, de onde saiu há dois para assumir o Ministério do Turismo. Ele ainda não manifestou publicamente. (Roberto Castro / MTur)

O ministro Celso Sabino, do Turismo, se prepara para deixar a pasta. Nesta sexta-feira (19), ele conversou com o presidente Lula na residência oficial do Palácio da Alvorada, e fez o comunicado. A informação circula em sites nacionais, mas Sabino ainda não se manifestou publicamente sobre a decisão.

Após dois anos no ministério, Celso Sabino (União Brasil/Pará) vai voltar para a Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

A informação que circula é de que o União Brasil decidiu acelerar o desembarque do governo, por questões políticas e eleitorais. Na quinta-feira (18), a legenda aprovou uma resolução que exige que filiados ao partido deixem, em até 24 horas, cargos ocupados no governo Lula.

No encontro Lula, Sabino explicou ao presidente a decisão do partido e disse que tinha agendas importantes no ministério nos próximos dias de que gostaria de participar. Com isso, Sabino informou a Lula que no retorno do presidente de Nova York ele entregará uma carta de demissão. A previsão é que Lula retorne ao Brasil na quinta-feira (25).

Lula vai para Nova York,no domingo (21), para participar da Assembleia Geral da ONU. Nas últimas semanas, o ministro Celso Sabino conversou também com dirigentes e aliados para tentar uma solução e evitar a saída da pasta. Ele gostaria de seguir no cargo ao menos até a realização da COP30, que será realizada em novembro em Belém.

Segundo o texto da resolução do União Brasil, os membros que não abandonarem os cargos poderão ser punidos disciplinarmente. Entre as punições previstas no estatuto do partido, está a expulsão.

A exigência para que os filiados deixem a gestão Lula foi aprovada após a veiculação de reportagens que apontam uma suposta conexão entre o presidente nacional do partido, Antonio de Rueda, e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Rueda nega.

Em nota à imprensa, o partido indica enxergar influência do governo federal na divulgação das informações. A sigla afirma que há uma "percepção de uso político da estrutura estatal" para desgastar Rueda.

