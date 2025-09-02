Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

União Brasil e PP anunciam desembarque do governo e ameaçam punir quem não sair

Tanto PP e União já vem ensaiando essa saída do governo há algum tempo

Estadão Conteúdo
fonte

Saída, segundo líderes, deverá ser feita imediatamente (Reprodução)

O União Brasil e o PP, agora unidos na federação União Progressista, anunciaram, nesta terça-feira, 2, o desembarque oficial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A saída, segundo líderes, deverá ser feita imediatamente. "Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal. Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta Federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no Estatuto. Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes.", anunciou a federação.

O principal dilema está entre os ministros. Correligionários tanto do PP como do União dizem que eles resistem a entregar a pasta.

Neste momento, o União tem o controle de três pastas - Celso Sabino (Turismo), Frederico Siqueira (Comunicações) e Waldez Góes (Integração Regional) na Esplanada dos Ministérios e o PP tem uma - André Fufuca (Esporte).

Parlamentares do União argumentam que, na verdade, o partido encabeça apenas um ministério, com Sabino, enquanto as outras indicações teriam partido pessoalmente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Fufuca disse que está com Lula

Sabino cogita, inclusive, pedir licença ou sair do União Brasil para preservar o cargo de ministro do Turismo.

Tanto PP e União já vem ensaiando essa saída do governo há algum tempo. Em ato que selou a aliança dos dois partidos, no meio de agosto, lideranças de ambas as siglas fizeram críticas a Lula, causando constrangimento a Fufuca, que esteve presente.

Em nível pessoal, o próprio Fufuca disse que está com Lula. "Meu voto pessoal é dele(Lula)", disse o ministro naquele dia.

Como noticiou a Coluna do Estadão, Ciro e Rueda já negociam com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a anistia e eleições de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

UNIÃO BRASIL/PP/GOVERNO/DESEMBARQUE
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

acompanhe

STF: 1ª Turma encerra sessão e julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus segue na quarta (3)

O julgamento será retomado às 9h desta quarta-feira, 3, com maior expectativa para a manifestação da defesa do ex-presidente

02.09.25 18h43

Lula: não há necessidade de temer sanção americana por julgamento de Bolsonaro

02.09.25 18h43

Cármen Lúcia repreende advogado por 'confusão' sobre voto impresso e voto auditável

02.09.25 18h28

Em busca da absolvição, defesa de Garnier tenta fazer frente aos chefes das outras Forças

02.09.25 18h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda