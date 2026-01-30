Em Oeiras do Pará, comunidade quilombola recebe unidades do Minha Casa, Minha Vida

Nesta sexta-feira (30), a comunidade quilombola de Paxiubal do núcleo urbano de Oeiras do Pará, município da região do Arquipélago do Marajó, recebeu, pela primeira vez, a visita de um ministro do governo federal. O titular do Ministério das Cidades, Jader Filho, esteve em Paxibubal para entregar as chaves das novas unidades do programa Minha Casa, Minha Vida.



Para acessar Paxibubal, é preciso vencer quilômetros de estrada de terra e horas de viagem pelo rio, que separam a comunidade da área urbana de Oeiras do Pará. A visita de Jader Filho foi comemorado com uma recepção calorosa pela população.

O Ministério das Cidades contratou obras para construção de 49 moradias rurais nas comunidades Igarapé Preto, Vila Cupu, Paxiubal, Vila França e Vila Teófilo. Um investimento de R$ 3,7 milhões. Com as entregas realizadas nesta sexta e com as demais inaugurações realizadas em novembro passado, já são 16 unidades habitacionais concluídas e entregues aos beneficiários no município.

Os imóveis têm sala e cozinha, dois quartos, banheiro interno, área de serviço externa e varanda. O projeto está sob a organização da Associação dos Remanescentes de Quilombo de Igarapé Preto e Baixinha.

“Estou muito feliz de poder estar aqui, em um local tão distante, mas tão acolhedor. As pessoas daqui, muitas delas, viviam - e algumas delas ainda vivem - em moradias improvisadas, incompletas ou sem condições de um lar digno. Essas entregas de hoje só se tornaram realidade por causa de homens e mulheres como os da associação e os da prefeitura que conseguiram fazer com que esse projeto fosse aprovado", disse Jader Filho.

Ele completou: "E deixo aqui um compromisso: sabemos que ainda tem muita gente esperando pela casa própria com dignidade e, por isso, eu garanto para vocês que, se novos projetos de casas forem submetidos e estiverem corretos e alinhados, nós vamos contratar, vamos liberar o recurso e esse recurso vai virar mais casas para a população de Paxiubal, de outras comunidades de Oeiras do Pará, do estado e do Brasil”.

O casal de pescadores Ediana Valente e José Idealdo foi contemplado com uma das casas entregues nesta sexta (30). Segundo Ediana, a ansiedade por este momento de receber a chave de seu novo lar era tão grande que fez com que José Idealdo ajudasse na construção.

“Meu marido ficou com tanta expectativa para a gente terminar essa obra que ele mesmo ajudou o pessoal da construtora em várias fases da construção. Hoje, ele até foi chamado pra trabalhar junto ao pessoal na construção de outras casas do Minha Casa, Minha Vida Rural aqui na região”, comentou Ediana.

Em Oeiras do Pará, o Ministério das Cidades já selecionou 139 moradias do Minha Casa, Minha Vida nas modalidades Rural e Sub 50 (voltado às áreas urbanas de municípios com menos de 50 mil habitantes, além de outros investimentos em áreas como esgotamento sanitário e abastecimento de água que totalizam mais de R$ 20 milhões em recursos do ministério no município.

Serviço:

O Ministério das Cidades informa o telefone (61) 3314-6624 para mais informações e esclarecimentos de dúvidas.