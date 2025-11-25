Capa Jornal Amazônia
União Brasil avança para expulsar Celso Sabino após sua decisão de permanecer no governo Lula

A decisão ocorre após Sabino optar por permanecer no governo como ministro do Turismo na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro Celso Sabino vai voltar para a Câmara Federal, de onde saiu há dois para assumir o Ministério do Turismo. Ele ainda não manifestou publicamente. (Roberto Castro / MTur)

O Conselho de Ética do União Brasil decidiu, nesta terça-feira (25), durante reunião online, pela expulsão de Celso Sabino da legenda. O parecer aprovado pelo colegiado será encaminhado ao setor executivo do União Brasil, responsável por finalizar e oficializar a decisão.

"Por unanimidade, os conselheiros opinaram pelo deferimento da intervenção no diretório regional do União Brasil no Pará, com dissolução da Executiva local e nomeação de comissão provisória, e também pela expulsão com cancelamento da filiação partidária de Celso Sabino", afirmou o partido em nota oficial.

A decisão ocorre após Celso Sabino optar por permanecer no governo Lula como ministro do Turismo, contrariando a orientação da legenda.

O União Brasil informou ainda que o ministro do Turismo e seu advogado participaram da sessão. Segundo a nota, a reunião da Executiva Nacional, que deverá ratificar a decisão, ainda não foi marcada, mas deve ocorrer até o dia 8 de dezembro, conforme previsto no Estatuto do partido.

Em setembro, o União Brasil havia dado um ultimato ao ministro, que chegou a anunciar sua saída do governo. No entanto, Sabino recuou da decisão, e desde então, integrantes da sigla passaram a defender sua expulsão definitiva.

Ao confirmar que permaneceria no cargo, Celso Sabino negou ter cometido qualquer irregularidade e afirmou que não devia explicações a ninguém:

"Eu não fiz nada, não devo nada para ninguém. Estou aqui de cabeça erguida, com sentimento de dever cumprido pelos resultados que entregamos, por essa COP que está deixando um grande legado para a cidade de Belém e para o povo do Brasil como um todo. Sigo firme, de peito aberto", declarou o ministro.

