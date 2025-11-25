Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Motta aprova parecer que proíbe deputado de votar do exterior e decisão pode valer para Ramagem

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), acolheu um parecer da Secretaria-Geral da Mesa que diz ser impossível que um deputado estando no exterior, sem ser em missão oficial, vote em sessões deliberativas semipresenciais da Casa, ainda que esteja em licença para tratamento de saúde. A avaliação é feita após o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) registrar voto favorável ao projeto de lei antifacção, na semana passada, mesmo estando em Miami, nos Estados Unidos.

Para o Supremo Tribunal Federal, Ramagem, condenado por tentativa de golpe, é considerado foragido.

Apesar de o parecer se moldar ao caso de Ramagem, a expectativa é a de que o deputado não tenha seu voto anulado, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A avaliação é a de que o parlamentar conseguiu registrar o voto porque havia requerido licença médica, condição que permite aos deputados o voto à distância. No entanto, até então não se sabia que ele estava no exterior.

Agora, a Câmara diz que não é possível um deputado votar do exterior, mesmo estando em licença, e ressalta que cabe à Presidência da Câmara impedir o registro de presença e votação do mesmo.

"Resta claro que a única hipótese de deputado federal participar de sessões e reuniões deliberativas estando no exterior é se estiver em missão oficial autorizada pela Câmara dos Deputados. Tal exigência é absoluta, não sendo mitigada pelo fato de a sessão ou reunião eventualmente ser realizada em regime semipresencial", registra o parecer.

O parecer reforça o entendimento de o afastamento do País não comunicado por um deputado configura violação do regimento interno, "impedindo o enquadramento em hipóteses de excepcionalidade que pressupõem a regularidade da atividade parlamentar".

"A localização no exterior não é compatível com a prática de atos que demandem participação em sessão ou reunião deliberativa, salvo a exceção específica e estrita da missão oficial autorizada. No presente caso, o deputado está em licença de tratamento de saúde, mas está no exterior; está no exterior, mas não está em missão oficial: logo, não pode participar (registrar presença e votos) das sessões, nem mesmo pelo aplicativo Infoleg", completa o texto.

Ramagem deixou o País após pedir licença para tratamento de saúde, mas sem informar sobre a ida para Miami. A viagem ocorreu às vésperas do trânsito em julgamento de sua condenação por participar da trama golpista gestada no governo Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, 25, o ministro Alexandre de Moraes determinou o cumprimento da pena definitiva dos sentenciados, incluindo Ramagem e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Na decisão em que mandou expedir o mandado de prisão de Ramagem, que é considerado foragido, Moraes determinou que Motta fosse oficiado da decisão para que a Mesa da Câmara declare a perda do mandato do parlamentar. Nesta terça, 25, o presidente da Casa disse que estava "esperando o pedido chegar para analisar" o mesmo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRAMA GOLPISTA/STF/CONDENADOS/RAMAGEM/MOTTA/PROIBIÇÃO/VOTO/CÂMARA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Pará participa da Marcha das Mulheres Negras em Brasília (DF)

Caravanas das periferias de Belém, dos rios e de quilombos participaram da jornada na Esplanada dos Ministérios

25.11.25 23h16

política

União Brasil avança para expulsar Celso Sabino após sua decisão de permanecer no governo Lula

A decisão ocorre após Sabino optar por permanecer no governo como ministro do Turismo na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

25.11.25 21h22

Motta aprova parecer que proíbe deputado de votar do exterior e decisão pode valer para Ramagem

25.11.25 20h52

Flávio cobra votação de anistia após Bolsonaro começar a cumprir pena: 'Foi um absurdo'

25.11.25 20h37

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Lula: País pagou caro por irresponsabilidade de presidente que não quer fazer obra de outro

A crítica foi feita durante a inauguração de uma ponte que liga os municípios de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA). A obra se iniciou no governo de Dilma Rousseff e só foi inaugurada agora

18.11.25 14h02

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

BOLSONARO PRESO

Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

O PSDB afirmou, ainda, que sempre defendeu - e continuará defendendo - que as instituições funcionem com serenidade e equilíbrio

22.11.25 15h32

POLÊMICA

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

11.11.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda