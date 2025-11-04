Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TSE inicia julgamento que pode levar à cassação e inelegibilidade de Cláudio Castro

Em relatório entregue ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, Castro alega que a ação policial foi legítima, necessária e proporcional frente ao armamento que a organização criminosa possui

Estadão Conteúdo
fonte

Cláudio Castro (Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inicia na noite nesta terça-feira, 4, a análise de dois processos que podem levar à cassação e à inelegibilidade do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil).

Eles são acusados pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de abuso de poder econômico nas eleições de 2022 e foram absolvidos no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Com recurso apresentado pelo MP, o caso chegou ao TSE.

A sessão ordinária em que as ações serão julgadas tem início às 19h e a relatora é a ministra Isabel Gallotti. Se houver pedido de vista (mais tempo para análise) por parte de algum dos ministros, o julgamento fica suspenso por 30 dias. Como mostrou o Estadão, o mais provável é que haja pedido de vista.

Castro, Bacellar e outras dez pessoas são acusadas de criar cerca de 27 mil cargos comissionados irregulares na fundação Ceperj, para empregar cabos eleitorais e favorecer a reeleição do governador em 2022.

O julgamento no TSE ocorre em meio à repercussão da megaoperação policial contra o Comando Vermelho que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão.

Em relatório entregue ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator da ADPF das Favelas, Castro alega que a ação policial foi legítima, necessária e proporcional frente ao armamento que a organização criminosa possui.

Conforme mostrou o Estadão, ministros do TSE tem afirmado que, com menos de uma semana desde que o julgamento foi pautado, não tiveram tempo suficiente para elaborar seus votos. Além disso, fazer isso agora poderia soar como perseguição a um importante aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que tem pretensões eleitorais para 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TSE/JULGAMENTO/CASSAÇÃO/INELEGIBILIDADE/CASTRO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Crítica

Lula denuncia 'matança' na megaoperação policial no Rio e pede investigação

Presidente defende ouvir a versão de outros setores, além do governo do Rio de Janeiro

04.11.25 18h58

Oposição apresenta pedido de impeachment contra Cláudio Castro por mortes de megaoperação

04.11.25 17h58

Lula volta a sinalizar que deve concorrer à reeleição em 2026 se estiver 'bem de saúde'

04.11.25 17h48

Fabiano Contarato (ES),escolhido para presidir a CPI do Crime Organizado, foi delegado

04.11.25 17h37

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

hospedagem

Presidente Lula está hospedado em barco em Belém

Lula está na capital paraense desde sábado para participar de agendas relacionadas à COP 30

03.11.25 11h23

ENTENDA

General preso por planejar atentado contra Lula e Moraes pede autorização para fazer o Enem

A inscrição para o exame, de acordo com os advogados, já foi realizada.

01.11.25 21h58

rEORGANIZAÇÃO

Instituições de Justiça do Pará definem regime especial durante Cúpula do Clima e COP 30

Adaptação nas agendas é necessária para auxiliar realização de grandes eventos que ocorrem no mês de novembro, em Belém

29.10.25 7h15

decisão

Justiça condena Luciano Hang a indenizar Lula em mais de R$ 33 mil por declarações ofensivas

Os episódios ocorreram entre 2019 e 2020, quando Hang fez publicações e manifestações públicas com frases que, segundo o tribunal, macularam a imagem de Lula

30.10.25 21h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda