Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TSE deve julgar aliados de Bolsonaro enquanto ele responde a ação no STF; veja quem são

Seif e Denarium são alvos de ações de cassação; outros bolsonaristas também enfrentam processos no tribunal

Estadão Conteúdo
fonte

Os casos foram retirados da pauta em 2023, quando o foco do TSE eram as eleições municipais (José Cruz / Arquivo Agência Brasil)

Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro responde a uma ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se prepara para julgar, ainda neste semestre, ações de cassação contra dois de seus aliados: o senador Jorge Seif (PL-SC) e o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP).

Ministros da Corte esperam que a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, inclua os processos na pauta nos próximos meses. Ambos os políticos são cotados para disputar as eleições de 2026, o que torna necessário resolver sua situação jurídica ainda este ano.

Os casos chegaram a ser pautados em 2023, mas foram retirados. Neste ano, o tribunal concentrou esforços em processos relacionados às eleições municipais.

VEJA MAIS 

image Oposição encerra ocupação do Senado após 47 horas e libera sessão remota
Após protesto de dois dias contra a prisão de Bolsonaro, senadores da oposição deixam o plenário e permitem retomada dos trabalhos legislativos

image Deputada entra com filha de 4 meses no Plenário antes da desocupação da Mesa Diretora

Os dois processos tramitam no TSE como recursos contra decisões dos tribunais regionais eleitorais. Seif foi absolvido pelo TRE-SC da acusação de abuso de poder econômico na campanha de 2022. Agora, caberá ao TSE confirmar ou reverter a decisão. Entre as irregularidades apontadas estão o uso de um helicóptero cedido por terceiros e o suposto financiamento de campanha por uma entidade sindical — o que é vedado por lei. Integrantes do tribunal avaliam que há chances de nova absolvição, por falta de provas.

Já Antonio Denarium teve o mandato cassado pelo TRE-RR por abuso de poder político e econômico. O governador foi acusado de utilizar programas sociais do Estado para obter vantagem eleitoral naquele pleito. O TSE decidirá se mantém a cassação.

Outros dois aliados de Bolsonaro também devem ser julgados, mas sem data definida: a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). Os processos chegaram recentemente ao tribunal e ainda não estariam prontos para análise.

Castro foi acusado de movimentar cerca de R$ 10 milhões do Fundo Eleitoral na campanha de 2022 sem detalhar a destinação dos recursos. O TRE do Rio de Janeiro o absolveu por falta de provas.

Zambelli, por sua vez, foi condenada pelo TRE-SP por abuso dos meios de comunicação. A deputada é acusada de divulgar informações falsas sobre o processo eleitoral.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Antonio Denarium

Jorge Seif

TSE

julgamento
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Fim da obstrução

Oposição encerra ocupação do Senado após 47 horas e libera sessão remota

Após protesto de dois dias contra a prisão de Bolsonaro, senadores da oposição deixam o plenário e permitem retomada dos trabalhos legislativos

07.08.25 11h20

EUA voltam a alertar aliados de Moraes no Judiciário a não apoiarem conduta do ministro

07.08.25 11h03

Julgamento

TSE deve julgar aliados de Bolsonaro enquanto ele responde a ação no STF; veja quem são

Seif e Denarium são alvos de ações de cassação; outros bolsonaristas também enfrentam processos no tribunal

07.08.25 11h03

Congresso Nacional

Hugo Motta marca sessão para 12h desta quinta, após retomar cadeira da Câmara com dificuldade

Motta reassumiu a presidência da Câmara às 22h20 desta quarta, quase duas horas após o horário previsto da sessão

07.08.25 10h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'bastidores do gabinete'

Ex-assessor de Alexandre de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro

Eduardo Tagliaferro afirma ter provas para denunciar a atuação de Moraes em seu gabinete

31.07.25 13h18

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro amplia ofensiva internacional e pode ser indiciado por coação

Deputado e ex-presidente Jair Bolsonaro são apontados como articuladores de pressão contra autoridades brasileiras

31.07.25 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda