TRE-PA encerra ação itinerante para colaboradores do Grupo Liberal

Colaboradores do Grupo Liberal e seus dependentes participaram, nesta sexta-feira (27), do encerramento da ação de atendimento itinerante realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) em Belém. A iniciativa, iniciada na quinta-feira (26) no auditório da TV Liberal e concluída no Bloco B do jornal O Liberal, buscou facilitar o acesso a serviços como biometria, alistamento e transferência de domicílio eleitoral. A parceria estratégica visou otimizar o tempo dos profissionais e garantir a regularização antes do prazo final de fechamento do cadastro, que ocorrerá em 6 de maio.

Itinerâncias como essa são motivadas pela necessidade de atualizar o cadastro dos eleitores, especialmente em anos de pleito, como 2026. "Algumas pessoas fizeram seus títulos na época da pandemia e não foi feita a coleta biométrica. Estamos vindo aqui justamente para que ocorra esse tipo de regularização, facilitando esse meio de trabalho para a comunidade", explicou Manoel Neto, atendente de cartório do TRE-PA. Segundo ele, o esforço também faz parte de uma nova determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para reduzir o número de eleitores por seção de 500 para 360, visando agilizar o dia da votação.

Biometria é uma das pendências mais comuns

A coleta de dados digitais é um dos serviços mais procurados. Além disso, jovens a partir de 15 anos que completarão 16 até o dia da eleição puderam emitir o primeiro título. "O atendimento na empresa é o melhor caminho, pois retiramos o trabalhador que muitas vezes não tem tempo de se dirigir ao cartório e, dentro do seu horário de intervalo, ele faz sua atualização. É um trabalho gratuito e rápido, onde se recebe o título na hora", ressaltou Manoel Neto.

Para Catarina Oliveira, analista de Recursos Humanos do Jornal O Liberal, a experiência de endomarketing foi inédita e positiva. "Recebemos também os familiares dos colaboradores para realizar esses serviços. Os profissionais ficaram entusiasmados com a possibilidade de esclarecer dúvidas e regularizar pendências de forma simples, impactando diretamente no bem-estar", destacou.

Projeto piloto reorganiza locais de votação

O TRE-PA também utiliza essas ações para informar sobre o projeto piloto da 97ª Zona Eleitoral, que abrange bairros como Tapanã e Pratinha. O bjetivo é remanejar eleitores para novos locais de votação mais próximos de suas residências para evitar filas. "Os eleitores estão sendo notificados via WhatsApp oficial do TRE, e escolhe se deseja mudar o local de votação. Se a escola estiver lotada, damos opções de novos locais onde o acesso no dia da eleição será mais rápido. No estado, estimamos que cerca de 400 mil eleitores ainda precisem passar por algum tipo de regularização", afirmou o representante do tribunal.

Organize sua situação eleitoral

Documentos necessários : documento oficial com foto (RG) e comprovante de residência atualizado

: documento oficial com foto (RG) e comprovante de residência atualizado Prazo final : o cadastro eleitoral para as eleições deste ano fecha em 6 de maio

: o cadastro eleitoral para as eleições deste ano fecha em 6 de maio Grande ação : entre 28 de abril e seis de maio, o TRE-PA realizará um mutirão de atendimento no Mangueirinho

: entre 28 de abril e seis de maio, o TRE-PA realizará um mutirão de atendimento no Mangueirinho Notificações : o Tribunal está enviando mensagens via WhatsApp (conta verificada) para eleitores da 96ª Zona para atualização cadastral

: o Tribunal está enviando mensagens via WhatsApp (conta verificada) para eleitores da 96ª Zona para atualização cadastral Consulta: a situação do título pode ser verificada pelo site oficial do TSE ou pelas centrais de atendimento, cujo telefone geral é: (91) 3346-8000