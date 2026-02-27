Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Kassab nega atritos com Tarcísio e diz que PSD 'abraçou o projeto' do governador

Kassab afirmou ainda que a posição adotada "incomoda a muitos". 'Vão se desiludir os que apostam num afastamento entre mim, o PSD e Tarcísio de Freitas", escreveu.

Estadão Conteúdo
fonte

Gilberto Kassab (Arquivo / Governo do Estado de São Paulo)

Presidente nacional do PSD e secretário de Relações Institucionais do governo paulista, Gilberto Kassab, negou nesta sexta-feira, 27, que haja qualquer atrito entre ele e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e afirmou que o partido "abraçou o projeto" do chefe do Executivo do Estado desde 2022.

Em publicação nas redes sociais, na qual compartilhou um trecho de declaração de Tarcísio em entrevista à TMC também negando desentendimentos, Kassab reforçou que, de maneira oficial, tem reiterado desde o período eleitoral que o PSD integra a base do governador.

"Tenho o privilégio de ser presidente de um partido que se tornou grande, respeitado e que tem como integrantes os melhores quadros da vida pública brasileira. De maneira oficial, tenho transmitido desde 2022 que o PSD abraçou o projeto do governador Tarcísio de Freitas", escreveu.

A manifestação ocorre em meio a indícios sobre uma relação tensa entre o presidente do PSD e o governador paulista. Como mostrou o Estadão, Kassab enfrenta desconfiança no núcleo mais próximo do governador. Seus poderes na administração teriam sido limitados ao longo do mandato, a ponto de aliados do Palácio dos Bandeirantes afirmarem que o secretário tem "caneta", mas "sem tinta".

No vídeo republicado por Kassab, Tarcísio afirmou que não há pressão por parte do presidente do PSD para que ele seja escolhido como vice em uma eventual chapa à reeleição ao governo de São Paulo.

"Na relação pessoal não tem pressão alguma", declarou à TMC. "Ele sempre deu uma tranquilidade muito grande: 'estou no seu projeto independente da sua escolha'; e isso é muito forte."

Kassab nunca escondeu que seu projeto político passa por ocupar a vice na chapa de Tarcísio à reeleição, em movimento que remete a 2004, quando, então deputado federal pelo PFL, foi escolhido vice de José Serra (PSDB) na disputa pela Prefeitura da capital, estratégia que o levou ao comando do município.

Embates públicos

Na semana passada, o governador respondeu a críticas de que seria "submisso" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Embora não tenha citado nomes, a declaração havia sido feita por Kassab.

No final de janeiro, em entrevista ao UOL News, Kassab afirmou que o reconhecimento ao papel de Bolsonaro na trajetória política de Tarcísio não deve se confundir com dependência ou ausência de identidade própria. "Uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade; outra coisa é submissão", disse.

Tarcísio tem reiterado apoio ao candidato de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Nesta sexta-feira, durante discurso na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), com a presença do senador, o governador se referiu a Flávio como "futuro presidente do Brasil" e afirmou que os dois tiveram um "excelente papo sobre o Brasil" pela manhã, em referência a um encontro reservado no Palácio dos Bandeirantes antes da cerimônia. "Flávio será capaz de unir todos num projeto convergente", completou.

Já Kassab reiterou na semana passada que o PSD deverá lançar candidatura própria à Presidência da República nas eleições deste ano. A declaração ocorre em meio a especulações sobre eventual apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), provável adversário de Flávio. A legenda comanda três ministérios no governo federal: Pesca, Minas e Energia e Agricultura.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/GOVERNO/SP/TARCÍSIO/KASSAB/ATRITO/NEGAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

Governador capixaba admite conversas no 'zap' com desembargador que vazou operação contra o CV

A Polícia Federal pediu uma investigação sobre supostos crimes de corrupção e advocacia administrativa atribuídos ao desembargador. A PF cita Casagrande nas investigações.

27.02.26 19h27

STF forma maioria para liberar emendas de Ramagem e Eduardo a suplentes; Zambelli fica de fora

27.02.26 19h23

ELEIÇÕES 2026

Kassab nega atritos com Tarcísio e diz que PSD 'abraçou o projeto' do governador

Kassab afirmou ainda que a posição adotada "incomoda a muitos". 'Vão se desiludir os que apostam num afastamento entre mim, o PSD e Tarcísio de Freitas", escreveu.

27.02.26 18h23

Alckmin: Haddad é ótimo candidato a tudo

27.02.26 18h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

RISCO SANITÁRIO

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

24.02.26 11h03

PROTESTO EM BELÉM

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ ocorre neste domingo em Belém com líderes da oposição

Manifestação na Escadinha da Avenida Presidente Vargas terá início às 8h30 e reúne críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal

24.02.26 12h54

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

ANO ELEITORAL

TRE-PA multa prefeito de Ananindeua por propaganda eleitoral antecipada

Decisão também atinge deputada federal e vereador; Corte aponta uso irregular de projeto social em ações de pré-campanha no Pará

25.02.26 11h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda