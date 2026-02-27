Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Alckmin: Haddad é ótimo candidato a tudo

Estadão Conteúdo

O vice presidente da República e ministro do Desenvolvimento Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse nesta sexta-feira, 27, que considera o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um "ótimo candidato a tudo". O nome de Haddad, que já definiu que deixará a Fazenda, é cotado para disputar a eleição para governador pelo PT em São Paulo.

"O ministro Haddad é ótimo candidato a tudo. Tem espírito público, experiência e capacidade de trabalho", disse Alckmin, ao final de coletiva de imprensa, em São Paulo, que detalhou novos financiamentos do BNDES no âmbito do programa Nova Indústria Brasil (NIB).

O vice-presidente também disse que ainda não foi chamado para qualquer reunião com o presidente Lula ou Haddad na próxima semana para definir os nomes dos candidatos ao governo de São Paulo, mas pontuou que, se for convidado, comparecerá.

INSS e Master

O vice-presidente também reforçou que o governo segue empenhado em investigar a questão dos desvios no INSS. "Começou lá atrás, apurando, e o governo vai responsabilizar aqueles que estiverem envolvidos, seja quem for. A mesma coisa no Banco Master. Isso aí é um assunto privado, banco privado, e que tem que ser responsabilizado. Aliás, isso já está ocorrendo. Tem um trabalho importante da Polícia Federal, do Ministério Público, do Banco Central, do Tribunal de Contas, de todas as instituições", defendeu.

