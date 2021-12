'Temos um plano de erradicação da pobreza', diz Moro sobre projeto de governo

O ex-juiz federal Sérgio Moro falou, durante entrevista ao Grupo Liberal, sobre seus planos de governo. Pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, ele deu detalhes sobre seus objetivos e chamou atenção para um de seus principais projetos, o de "erradicação da pobreza", como definiu.

"Temos um plano, um plano de erradicação da pobreza, que vai ser a nossa força nacional de erradicação da pobreza", garantiu Moro, afirmando que enxerga a miséria "como uma das chagas fundamentais" do Brasil.

"Vamos criar uma Força Nacional de erradicação da pobreza. Eu acho que isso é uma das chagas fundamentais. A gente não pode ficar focando tanto assim no combate à corrupção, é importante sim, mas tem outros objetivos, ao lado da gente retomar o crescimento econômico, diminuir a inflação, diminuir os juros, e retomar o emprego, a gente tem que ter uma política pública específica de combate à pobreza", defendeu o ex-juiz.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com Moro, sua proposta é a criação de "uma espécie de Força Nacional, que seria no formato de uma agência nacional". "A gente vê essas agências Andes, Anatel, tem lá em Brasília, que tem um formato diferente, mas a gente vai criar uma agência com a missão específica de erradicar a pobreza no Brasil, a partir da vida de Brasília, mas trabalhando em todo território nacional", explica.

Segundo ele, ao invés de criar uma burocracia nova, o objetivo é ter estratégias, como cursos e concurso de cargos, e convocar "os melhores dos vários ministérios".

"A ideia da força-tarefa é trazer os melhores, os melhores dos vários ministérios e também das várias unidades da Federação para gente pegar o grupo de elite. Claro que algo muito maior do que a Lava Jato. Claro que uma estrutura tem que ser muito maior, mas o que a gente tem conversado com especialistas, é que esses programas de transferência de renda, Bolsa Família, antes era o Bolsa Escola e agora Auxílio Brasil, eles são importantes, que as pessoas estão sofrendo, muitas passando fome. É preciso dar subsistência para essas pessoas, mas não são esses programas que conseguem resgatar as pessoas da armadilha da pobreza", defende, ao acrescentar que "a gente tem que ter políticas públicas focadas muitas vezes no tratamento de saúde, muitas vezes uma oportunidade de educação, muitas vezes um treinamento técnico-profissional".

"Pode ser que a pessoa precise para conseguir escapar dessa armadilha da pobreza. Então a ideia da Força-Tarefa, dessa agência nacional é exatamente essa, ter algo a mais que a gente possa, de vez, erradicar essa situação lamentável e termos pessoas no Brasil, passando grande necessidade e muitas delas na Região Norte do país", completa.