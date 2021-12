'Saí para não ser cúmplice de coisa errada', diz Sérgio Moro sobre período no Governo Bolsonaro

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o ex-juiz federal Sergio Moro, pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos afirmou que optou deixar o governo de Jair Bolsonaro em abril de 2020, pois seu “projeto estava sendo sabotado”.

“Saí do governo porque o meu projeto, isso é notório... eu fui sabotado pelo presidente da República. Saí, preferi sair do que virar cúmplice de coisa errada”, disse.

Provocado a detalhar mais sobre a declaração, Moro afirmou que não utilizaria o cargo de Ministro da Justiça para proteger membros da família Bolsonaro. “Eu não entrei no governo para proteger o presidente e a família dele de investigações”, disse.

Moro também afirmou que acredita que as investigações sobre denúncias devem ser aprofundadas. “Eu não vou proteger gente que faz coisa errada. Qual a investigação que existe em relação ao presidente e a família dele? A história da rachadinha... É você se apropriar do salário do servidor que você nomeou. Isso é coisa errada. Isso é como você contratar alguém e ficar com metade do salário. E às vezes a pessoa nem vai trabalhar, é uma pura apropriação de dinheiro público. Ou seja, isso tem que ser investigado. Se é culpado ou não é culpado, quem vai dizer são as instituições”, destacou.